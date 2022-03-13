"Зенит" упустил победу над "Крыльями Советов"

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"Зенит" упустил победу над "Крыльями Советов"Фото: твиттер "Крыльев Советов"

В рамках 21-го тура РПЛ "Крылья Советов" вырвали ничью у "Зенита".

"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Динамо" на 3 очка. "Крылья Советов" идут восьмыми.

"Крылья Советов" - "Зенит" 1:1

Голы: Круговой, 86 - 0:1, Барач, 90 - 1:1

"Крылья Советов": Ломаев, Бейл, Солдатенков, Барач, Горшков, Ежов, Фернандо, Зиньковский, Якуба (Пиняев, 80), Сарвели (Цыпченко, 75), Глушенков (Игнатьев, 74).

"Зенит": Кержаков, Чистяков (Кузяев, 64), Дуглас Сантос, Барриос, Круговой, Сутормин (Караваев, 64), Клаудиньо, Вендел, Дзюба (Сергеев, 74), Малком (Мостовой, 87), Юри Алберто (Ерохин, 87).   

Удаление: Вендел (90).

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