"Зенит" – "Урал" - 2:1, "Динамо" – "Ростов" - 2:0 (обзоры)

Теги зенит санкт-петербургуралдинамо москваростов

"Зенит" – "Урал" - 2:1, "Динамо" – "Ростов" - 2:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 19-го тура чемпионата России.

"Зенит" – "Урал" - 2:1 

"Динамо" – "Ростов" - 2:0

Не пропустите: Кокорин приносит победу "Зениту" над "Уралом" в заключительном домашнем матче года. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А

"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 19 42
2 Зенит Санкт-Петербург 19 36
3 ЦСКА Москва 19 35
4 Спартак Москва 19 34
5 Краснодар 18 30
6 Уфа 19 27
7 Ахмат 18 25
8 Арсенал Тула 19 24
9 Урал 19 24
10 Ростов 19 22
11 Амкар 19 21
12 Рубин 19 20
13 Тосно 19 20
14 Динамо Москва 19 19
15 Анжи 18 16
16 СКА Хабаровск 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов