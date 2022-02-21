"Зенит" усилился белорусским защитником
Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен
Пресс-служба петербургского "Зенита" на официальном сайте объявила о переходе защитника БАТЭ Никиты Супрановича.
Российский клуб арендовал футболиста до лета 2022 года с правом последующего выкупа. Стоит отметить, что белорусские игроки не считаются легионерами в Российской Премьер-Лиги.
20-летний Супранович является воспитанником БАТЭ. За основную команду он провел 8 матчей. Сыграл шесть матчей за молодежную сборную Беларуси и забил один гол.
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