"Зенит" усилился белорусским защитником

Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен

Пресс-служба петербургского "Зенита" на официальном сайте объявила о переходе защитника БАТЭ Никиты Супрановича.

Российский клуб арендовал футболиста до лета 2022 года с правом последующего выкупа. Стоит отметить, что белорусские игроки не считаются легионерами в Российской Премьер-Лиги.

20-летний Супранович является воспитанником БАТЭ. За основную команду он провел 8 матчей. Сыграл шесть матчей за молодежную сборную Беларуси и забил один гол.

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