"Зенит" установил антирекорд Лиги Европы

"Зенит" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы уступил на выезде "Селтику" (0:1).

Таким образом, команда из Санкт-Петербурга проиграла 8 гостевых матчей в плей-офф этого турнира. Ранее никто не проигрывал столько игр в плей-офф.

Всего же петербуржцы провели 9 игр на выезде. | http://soccernews.ru