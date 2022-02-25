"Зенит" установил антирекорд по безвыигрышной гостевой серии в еврокубках

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Питерский "Зенит" не выиграл 19 гостевых матчей подряд в еврокубковых турнирах.

"Сине-бело-голубые" продлили серию выездной ничьей с "Бетисом" (0:0) в стыках Лиги Европы.

В этих 19 поединках команда 5 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Как сообщает Opta, серия "Зенита" - это антирекорд в истории российского футбола.

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