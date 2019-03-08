Питерский "Зенит" установил клубный антирекорд в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала".

Как сообщают российские СМИ, "сине-бело-голубые" впервые проиграли дома в основной части второго по значимости еврокубкового турнира.

Ранее команда в рамках группового этапа и плей-офф ЛЕ поражений в родных стенах не терпела.

Напомним, что ответный матч между "Зенитом" и "Вильярреалом" состоится 14 марта.

Не пропустите: Известный болельщик "Зенита" прокомментировал поражение команды в матче с "Вилярреалом". | http://soccernews.ru