"Зенит" установил клубный рекорд посещаемости в российской истории

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"Зенит" установил клубный рекорд посещаемости в российской истории

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Зенит" на своем поле проиграл "Бней Иегуде" со счетом 0:1.

Впрочем, по сумме двух встреч (2:1) в следующий этап вышел именно клуб из Санкт-Петербурга.

Матч посетили 45 670 зрителей и это стало рекордной посещаемость для "Зенита" в домашних матчах в российской истории. Прежнее достижение было установлено в 2006 году. Тогда на матч "Зенит" - "Динамо" пришли 44 тысячи зрителей.

Стоит отметить, что рекордом питерского клуба является матч чемпионата СССР-1988 против киевского "Динамо" - 61 000 посетителей.

Не пропустите: "Зенит" уступает "Бней Иегуде", но проходит дальше. | http://soccernews.ru

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