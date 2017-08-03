"Зенит" установил клубный рекорд посещаемости в российской истории
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Зенит" на своем поле проиграл "Бней Иегуде" со счетом 0:1.
Впрочем, по сумме двух встреч (2:1) в следующий этап вышел именно клуб из Санкт-Петербурга.
Матч посетили 45 670 зрителей и это стало рекордной посещаемость для "Зенита" в домашних матчах в российской истории. Прежнее достижение было установлено в 2006 году. Тогда на матч "Зенит" - "Динамо" пришли 44 тысячи зрителей.
Стоит отметить, что рекордом питерского клуба является матч чемпионата СССР-1988 против киевского "Динамо" - 61 000 посетителей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|3
|9
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|3
|Ахмат
|3
|9
|4
|ЦСКА Москва
|3
|6
|5
|Краснодар
|3
|6
|6
|Уфа
|3
|5
|7
|Спартак Москва
|3
|5
|8
|Урал
|3
|5
|9
|Ростов
|3
|4
|10
|Рубин
|3
|3
|11
|Арсенал Тула
|3
|3
|12
|Анжи
|3
|3
|13
|Динамо Москва
|3
|1
|14
|Амкар
|3
|0
|15
|Тосно
|3
|0
|16
|СКА Хабаровск
|3
|0