"Зенит" установил клубный рекорд в Лиге чемпионов

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"Зенит" установил клубный рекорд в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" одержал самую крупную победу в своей истории в Лиге чемпионов.

В матче 2-го тура группового этапа петербургский клуб разгромил "Мальме" со счетом 4:0. Стоит отметить, что эта победа стала для "Зенита" первой крупной в главном клубном турнире Европы. До этого россияне несколько раз побеждали со счетом 3:1.

Стоит отметить, что в квалификации Лиги чемпионов "Зенит" выигрывал даже крупнее. В сезоне-2013/2014 петербуржцы разгромили "Норшелланн" (5:0).

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