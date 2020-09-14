"Зенит" установил новый клубный рекорд

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"Зенит" установил новый клубный рекорд

Петербургский "Зенит" установил новый клубный рекорд по числу матчей без поражений на своем поле.

Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (3:1) стал для "Зенита" 25-м подряд без поражений. В этих матчах клуб из Санкт-Петербурга одержал 20 побед при пяти ничьих.

В последний раз "Зенит" проигрывал на своем поле 9 декабря 2018 года в матче с казанским "Рубином" (1:2).

Рекорд чемпионата России принадлежит "Спартаку", который не проигрывал дома 43 матча подряд с 29 марта 1992 года по 13 мая 1995 года.

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2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
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