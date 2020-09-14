Петербургский "Зенит" установил новый клубный рекорд по числу матчей без поражений на своем поле.

Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (3:1) стал для "Зенита" 25-м подряд без поражений. В этих матчах клуб из Санкт-Петербурга одержал 20 побед при пяти ничьих.

В последний раз "Зенит" проигрывал на своем поле 9 декабря 2018 года в матче с казанским "Рубином" (1:2).

Рекорд чемпионата России принадлежит "Спартаку", который не проигрывал дома 43 матча подряд с 29 марта 1992 года по 13 мая 1995 года.

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