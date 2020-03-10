"Зенит" установил рекорд РПЛ

Питерский "Зенит" по итогам матча 21-го тура российской Премьер-лиги против "Уфы" стал рекордсменом турнира.

В вышеуказанной игре футболисты "сине-бело-голубых" выполнили 55 кроссов (навесы / прострелы с флангов в штрафную площадь) - это наивысший показатель в истории российского чемпионата.

"Зенит" превзошёл достижение "Спартака", который в сезоне 2012/13 в матче с "Волгой" остановился на отметке в 53 кросса.

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