"Зенит" установил рекорд РПЛ

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"Зенит" установил рекорд РПЛ

Питерский "Зенит" по итогам матча 21-го тура российской Премьер-лиги против "Уфы" стал рекордсменом турнира.

В вышеуказанной игре футболисты "сине-бело-голубых" выполнили 55 кроссов (навесы / прострелы с флангов в штрафную площадь) - это наивысший показатель в истории российского чемпионата.

"Зенит" превзошёл достижение "Спартака", который в сезоне 2012/13 в матче с "Волгой" остановился на отметке в 53 кросса.

Не пропустите: 21-й тур РПЛ стал рекордным по количеству удалений. | http://soccernews.ru
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