"Зенит" установил рекорд РПЛ по голам за сезон

Фото твиттер "Зенита"

Питерский "Зенит" благодаря разгрому "Локомотива" со счётом 6:1 стал не только чемпионом, но и рекордсменом РПЛ.

В 28 турах текущего розыгрыша чемпионата России команда Сергея Семака забила 71 гол.

Таким образом, "сине-бело-голубые" превзошли достижение московского ЦСКА, который в сезоне 2014/15 отличился 67 раз.

Стоит отметить, что речь идёт о периоде после 2002 года, когда была основана РПЛ.

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