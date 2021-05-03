"Зенит" установил рекорд РПЛ по голам за сезон

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"Зенит" установил рекорд РПЛ по голам за сезон

Фото твиттер "Зенита"

Питерский "Зенит" благодаря разгрому "Локомотива" со счётом 6:1 стал не только чемпионом, но и рекордсменом РПЛ.

В 28 турах текущего розыгрыша чемпионата России команда Сергея Семака забила 71 гол.

Таким образом, "сине-бело-голубые" превзошли достижение московского ЦСКА, который в сезоне 2014/15 отличился 67 раз.

Стоит отметить, что речь идёт о периоде после 2002 года, когда была основана РПЛ.

Не пропустите: "Зенит" - второй клуб в истории, которому удалось стать чемпионом три года кряду. | http://soccernews.ru
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