"Зенит" устроил яркое шоу в честь юбилея фанатского движения клуба
Болельщики петербургского "Зенита" отметили 40-летие со дня основания организованного фанатского движения. В честь торжественного события на стадионе "Газпром Арена" состоялось праздничное пиротехническое шоу.
4️⃣0️⃣ #СБГ pic.twitter.com/8t5D4Pr0Rq— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) September 21, 2020
После восьми туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая московский "Спартак" по разнице мячей.
В 9-м туре "Зенит" на своем поле встретится с "Уфой", а "Спартак" в гостях сыграет с "Тамбовом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22