"Зенит" устроил яркое шоу в честь юбилея фанатского движения клуба

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"Зенит" устроил яркое шоу в честь юбилея фанатского движения клуба

Болельщики петербургского "Зенита" отметили 40-летие со дня основания организованного фанатского движения. В честь торжественного события на стадионе "Газпром Арена" состоялось праздничное пиротехническое шоу.

После восьми туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая московский "Спартак" по разнице мячей. 

В 9-м туре "Зенит" на своем поле встретится с "Уфой", а "Спартак" в гостях сыграет с "Тамбовом".

Не пропустите: "Зенит" нацелился на Джесси Лингарда. | http://soccernews.ru
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