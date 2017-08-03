"Зенит" уступает "Бней Иегуде", но проходит дальше

В четверг вечером питерский "Зенит" принимал израильский клуб "Бней Иегуда" в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Первый матч, проходивший в Израиле неделю назад, завершился убедительной победой команды Роберто Манчини со счетом 2:0. Поэтому поединок на "Крестовском" большинство специалистов называли формальностью.

В связи с этим, а также держа в голове предстоящий на выходные матч чемпионата России против "Спартака", итальянский наставник "Зенита" немного перекроил состав. Так впервые в старте питерцев появились Юрий Лодыгин, Денис Терентьев, Кристиан Нобоа а также Эрнани.

Начало матча получилось спокойным и проход и удар Терентьева с 22 метров, после которого Зубасу пришлось потрудиться, долгое время оставался самым ярким эпизодом на первых минутах игры. А вот на 13-й минуте счет вполне мог быть открытым. И забивать обязаны были гости. Пошел заброс мяча на Тчиботу, Анюков неудачно принял мяч и конголиец вышел один на один с голкипером "Зенита". И только мастерство Юрия Лодыгина спасло питерцев от первых неприятностей.

Удивительно, но случившееся никоим образом не заставило хозяев поля активизироваться в атаке. Да, они продолжали владеть мячом, да, регулярно нагружали оборону "Бней Иегуды", но какой-либо остроты для соперника игра "Зенита" не несла. Лишь в одном эпизоде питерцы были близки к голу, когда далеко от ворот едва не ошибся Зубас. Но Полоз не сумел отобрать мяч у вышедшего из ворот голкипера команды гостей.

Куда интереснее началась вторая половина матча. Уже по ходу первых пяти минут команды обменялись опасными моментами. Сначала самый активный в составе израильтян Тчибота ворвался слева в штрафную "Зенита", обыграл на замахе Анюкова, однако пробивая по воротам, угодил в Хави Гарсию. Буквально через минуту великолепный шанс открыть счет имели уже хозяева. Жирков навесил от углового флажка в центр вратарской "Бней Иегуды", откуда следом пробил головой казалось бы наверняка Дзюба. Но с самой ленточки ворот сферу головой вынес Тургеман.

Однако продолжения не последовало. Игра снова завязла в центре поля, и "Зенит" лишь изредка добирался до штрафной соперника.

А на 67-й минуте у гостей прошла вторая за матч опаснейшая атака, и на этот раз они питерцев не простили. Мяч из центра был адресован налево на Тчиботу, а тот с фланга прострелил в штрафную и Буцагло умело подставил ногу – мяч полетел в ближнюю девятку – 0:1. Манчини отреагировал на произошедшее мгновенно, выпустив в атаку Кокорина. Но спустя 10 минут "Зенит" снова мог пропустить. Все того же Тчиботу вывели на свидание с Лодыгиным, но Мэвис снова не смог переиграть голкипера питерцев.

Лишь в последнюю десятиминутку матча хозяева показали активность, которая едва не привела к голу. Однако Полоз не смог опередить Зубаса и протолкнуть мяч в ворота. При этом гости до последнего надеялись спасти матч, но защита питерцев больше не ошибалась.

"Зенит" уступает израильтянам, но проходит дальше, чудом избежав больших неприятностей.

"Зенит" – "Бней Иегуда" – 0:1

Гол: Буцагло, 67.

"Зенит": Лодыгин, Терентьев, Нету, Хави Гарсия (Иванович, 80), Анюков (Кокорин, 73), Жирков, Нобоа, Жулиано (Дриусси, 78), Эрнани, Полоз, Дзюба.

"Бней Иегуда": Зубас, Тургеман, Азуз, Бен-Ари, Хабаши, Кандил (Габбай, 88), Гордана, Финиш (Ашкенази, 90), Тчибота, Буцагло, Валскис (Хозец, 61).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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