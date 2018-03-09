"Зенит" уступает в Лейпциге, но сохраняет шансы на выход в следующий раунд

В Лейпциге, где питерский "Зенит" проводил первый матч 1/8 финала Лиги Европы, перед командой Роберто Манчини стояла важная задача – постоять за честь российских клубов после поражений "Локомотива" и ЦСКА. Впрочем, главное, что следовало сделать "сине-бело-голубым" в выезном поединке против "РБ Лейпциг" – сыграть таким образом, чтобы перед ответной встречей в СанктПетербурге у "Зенит" были хорошие шансы на выход в следующий раунд. Поэтому питерцам, прежде всего, нужно было надежно сыграть в обороне. Исходя из этого, сразу становилось понятно, кто в большей степени будет владеть мячом в этой встрече.

Так и получилось. Питерцы, начав встречу активно, впоследствии практически все время первого тайма провели на своей половине поля, изредка выбегая на чужую. Разумеется, ни о каких голевых моментах у ворот Гулачи речи и не могло быть. Контригра у "Зенита" не шла.

А вот "быки", игра которых в последнее время вызывает много вопросов, все же сумели создать ряд опасных эпизодов. Первый из них случился на 10-й минуте, когда на дальний удар решился Брума. Мяч по пути задел спину Ригони и изменив направление полета, едва не юркнул в левый угол. Еще один шанс был у вице-чемпиона Германии перед перерывом. Разыграв штрафной, Форсберг отбросил мяч под удар Вернеру, а тот мощным ударом целил в правый угол, но немного не попал в цель.

А самый реальный момент открыть счет хозяева поля имели на 35-й минуте. Нарушили питерцы правила в непосредственной близости от линии штрафной. Выстрелил Форсберг со штрафного над "стенкой" в направлении левого угла, в итоге попав прямиком в штангу. После чего снаряд прокатился вдоль ленточки за спиной Лунева и покинул пределы поля.

Тайм второй "РБ Лейпциг" начал без раскачки. Очень хотела забить быстрый гол команда Ральфа Хазенхюттля, и своего добилась спустя 10 минут после возобновления игры. В ходе быстрой атаки "быков" Вернер выдал великолепный пас пяткой на Брума, тот ворвался в штрафную и обводящим ударом отправил мяч в дальний угол – 1:0.

Практически тут же немецкий клуб обязан был забивать во второй раз. Грубейшим образом ошибается оборона "Зенита", вываливается теперь уже Вернер на свидание с Луневым, после чего, на счастье питерцев, выстреливает 11-й номер "Лейпцига" из рук вон плохо, отправив сферу прямиком в руки голкиперу российского клуба.

Впрочем, хозяева продолжали умело гнуть свою линию и все же добились второго взятия ворот питерцев. Кейта, пройдя из центра поля к штрафной, выждал момент для паса на Вернера, а затем отдал сферу левее от себя аккурат на партнера. Ну а Вернер, оказавшись с глазу на глаз с Луневым, перекинул сферу через вратаря – 2:0.

Этот результат уже ничего хорошего не сулил команде Роберто Манчини. "Зениту" нужно было во чтобы то ни стало искать шанс у чужих ворот и в оставшиеся 15 минут питерцам представился лишь один шанс забить. И они его использовали!

Кокорин, пытаясь выйти на ударную позицию, был атакован не по правилам Упамекано. Арбитр назначил штрафной в 22-ъ метрах от владений Гулачи. К мячу подошел капитан питерцев Кришито и как рукой, над стенкой, положил мяч в верхний угол – 2:1.

Окажется ли этот гол спасительным для "сине-бело-голубых", узнаем через неделю. Пока же констатируем, что все три российских клуба уступили в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы.

"РБ Лейпциг" – "Зенит" – 2:1

Голы: Брума, 56 – 1:0. Вернер, 77 – 2:0. Кришито, 86 – 2:1.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Лаймер (Бернардо, 46), Орбан, Упамекано, Клостерманн, Демме, Кейта, Брума (Забитцер, 75), Форсберг, Огюстен (Поульсен, 79), Вернер.

"Зенит": Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Ерохин, Краневиттер, Кузяев, Ригони (Полоз, 80), Кокорин, Заболотный (Дриусси, 57).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите: "РБ Лейпциг" – "Зенит" – 2:1 (обзор)