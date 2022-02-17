"Зенит" уступил "Бетису" в матче с 5 голами

Фото: твиттер "Бетиса"

В первой стыковой игре Лиги Европы за выход в 1/8 финала "Зенит" проиграл "Бетису".

Ответный матч состоится в Испании 24 февраля.

"Зенит" Россия - "Бетис" Испания 2:3

Голы: Родригес, 8 - 0:1, Виллиан Жозе, 18 - 0:2, Дзюба, 25 - 1:2, Малком, 28 - 2:2, Гуардадо, 41 - 2:3

"Зенит": Кержаков, Караваев (Мостовой, 46), Ракицкий (Круговой, 46), Чистяков (Ерохин, 88), Дуглас Сантос, Клаудиньо (Юри Алберто, 65), Кузяев, Барриос, Вендел, Малком, Дзюба (Сергеев, 73).

"Бетис": Руй Силва, Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Гуардадо, Хоакин (Вильям Карвалью, 58), Родригес, Хуанми (Тельо, 58), Виллиан Жозе (Иглесиас, 79), Руибаль (Бельерин, 86).

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