"Зенит" уступил "Локомотиву" в матче Кубка "Матч Премьер"

В рамках 1-го тура Кубка "Матч Премьер", проходящего в Катаре, "Локомотив" одержал победу над "Зенитом".

"Зенит" - "Локомотив" - 1:3

Голы: Смолов, 35 - 0:1, Ан.Миранчук, 39 - 0:2, Миронов, 50 - 0:3, Ригони, 82 - 1:3.

"Зенит" (1-й тайм): Лунев, Набиуллин, Нету, Маммана, Анюков, Маркизио, Краневиттер, Эрнани, Кузяев, Мак, Заболотный.

"Зенит" (2-й тайм): Кержаков, Смольников, Мевля, Маммана (Мусаев, 63), Терентьев (Жирков, 75), Шатов, Оздоев, Эрнани (Скроботов, 63), Дриусси, Ригони, Дзюба.

"Локомотив" (1-й тайм): Гильерме, Лысов, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Смолов.

"Локомотив" (2-й тайм): Коченков, Идову, Лапшов, Михалик, Логинов, Тарасов, Баринов, Фернандеш (Лысов, 85), Миронов (Куликов, 81), Тугарев, Эдер.

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