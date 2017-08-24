"Зенит" - "Утрехт" - 2:0 (обзор)

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"Зенит" - "Утрехт" - 2:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча раунда плей-офф Лиги Европы между "Зенитом" и "Утрехтом".

Читайте также: "Зенит" вырывает у "Утрехта" путевку в групповой этап Лиги Европы. | http://soccernews.ru

комментарии
Артур

Комментатор умница вытащил зенит.....

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