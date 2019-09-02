"Зенит" увеличил предложение по Караваеву
"Зенит" не оставляет попыток купить правого защитника "Витесса" Вячеслава Караваева, сообщают российские СМИ.
Питерский клуб увеличил предложение по 24-летнему футболисту до 8 миллионов евро.
В итоге стороны достигли договорённости и в ближайшие часы Караваев станет игроком "сине-бело-голубых".
Фулбек сборной России выступал за "Витесс" с 2017 года, сыграл 57 матчей, забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.
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|34
|86
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|3
|Фейеноорд
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|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
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|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
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|АДО Ден Хааг
|34
|45
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|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
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|ВВВ Венло
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|41
|13
|Зволле
|34
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|38
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|Фортунна Ситтард
|34
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|Эксельсиор
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|НАК Бреда
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