"Зенит" увеличил предложение по Караваеву

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"Зенит" увеличил предложение по Караваеву

"Зенит" не оставляет попыток купить правого защитника "Витесса" Вячеслава Караваева, сообщают российские СМИ.

Питерский клуб увеличил предложение по 24-летнему футболисту до 8 миллионов евро.

В итоге стороны достигли договорённости и в ближайшие часы Караваев станет игроком "сине-бело-голубых".

Фулбек сборной России выступал за "Витесс" с 2017 года, сыграл 57 матчей, забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.

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