"Зенит" уверенно обыграл "Бенфику" в Лиге Чемпионов

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"Зенит" уверенно обыграл "Бенфику" в Лиге Чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" победил "Бенфику" со счетом 3:1. В первом тайме счет открыл Дзюба, воспользовавшись ошибкой португальцев. В середине второго тайма Диаш отправил мяч в собственные ворота, а затем Азмун довел счет до крупного. "Бенфика" сумела лишь забить гол престижа, отличился де Томас.

"Зенит" Россия – "Бенфика" Португалия - 3:1 (1:0)
Голы: Дзюба, 21 - 1:0, Диаш, 70 (автогол) - 2:0, Азмун, 78 - 3:0, де Томас, 85 - 3:1

"Зенит": Лунев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Иванович, Смольников (Осорио, 63), Барриос, Оздоев, Шатов (Караваев, 68), Азмун (Ерохин, 81), Дзюба, Дриусси.

"Бенфика": Влаходимос, Жардел, Гримальдо, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Пицци (Винисиус, 60), Фейса (Кайо, 60), Рафа Силва, Габриэл, Таарабт, Сеферович (де Томас, 81).

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