"Зенит" уверенно обыграл "Эмирейтс" в товарищеском матче
Фото: инстаграм "Зенита"\Автор неизвестен
Петербургский "Зенит" разгромил "Эмирейтс" из ОАЭ в товарищеском матче в рамках подготовки ко второй части сезона.
"Зенит" - "Эмирейтс" - 3:0
Голы: Клаудиньо, 18 - 1:0, Ерохин, 50 - 2:0, Ерохин, 56 - 3:0.
"Зенит" - Одоевский (Бязров, 46), Сутормин (Ким, 68), Ловрен (Чистяков, 46), Хотулев, Сантос (Круговой, 46), Оздоев (Кузяев, 46), Кравцов (Барриос, 46), Ким (Саусь, 46), Клаудиньо (Мостовой, 46), Кузнецов, Дзюба (Ерохин, 46).
После 18 туров РПЛ "Зенит" идет на первом месте, имея в своем активе 38 очков и опережая московское "Динамо", которое идет вторым на 2 балла.
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Источник: "Зенит" хочет подписать Плеа