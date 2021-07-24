"Зенит" уверенно обыграл "Химки" в 1-м туре РПЛ

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"Зенит" уверенно обыграл "Химки" в 1-м туре РПЛФото: твиттер "Химок"

В рамках 1-го тура РПЛ "Зенит" одержал победу над "Химками".

"Химки" - "Зенит" 1:3

Голы: Кухарчук, 28 - 1:0, Азмун, 33 - 1:1, Ерохин, 72 - 1:2, Сутормин (пен), 76 - 1:3

"Химки": Лантратов, Идову, Набиуллин, Стоинович, Дагерстол, Кухарчук (Камышев, 73), Глушаков, Филин, Сабович, Данилкин, Себаи.

"Зенит": Кержаков, Дуглас Сантос, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Вендел, Оздоев (Кравцов, 9), Кузяев, Мостовой (Сутормин, 69), Дзюба (Ерохин, 69), Азмун.

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