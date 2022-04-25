"Зенит" уверенно обыграл "Краснодар" в 26-м туре РПЛ

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 3:1.

Победу петербургскому клубу принесли голы Ивана Сергеева, Малкома и Магомеда Оздоева. В составе хозяев отличился Ираклий Манелов.

"Зенит", набрав 58 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата России. "Краснодар" с 39 очками остался на шестой позиции.

"Краснодар" – "Зенит" - 1:3 (0:2)

Голы: Сергеев, 35 - 0:1, Малком, 42 - 0:2, Манелов, 73 - 1:2, Оздоев, 87 - 1:3

"Краснодар": Сафонов, Петров, Сорокин, Литвинов, Исаенко, Газинский (Мацукатов, 61), Якимов (Черников, 61), Кривцов, Ионов (Ильин, 74), Волков (Манелов, 65), Олусегун (Апеков, 65).

"Зенит": Кержаков, Чистяков, Алип, Дуглас Сантос (Сутормин, 86), Клаудиньо (Оздоев, 78), Барриос, Вендел (Круговой, 59), Кузяев, Малком, Сергеев (Мостовой, 59), Юри Алберто (Ерохин, 78).

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