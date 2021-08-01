"Зенит" уверенно обыграл "Ростов"

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"Зенит" уверенно обыграл "Ростов"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде обыграл "Ростов" со счетом 4:2.

На 29-й минуте счет открыл Александр Ерохин, а затем преимущество гостей увеличил Сердар Азмун. В концовке тайма разрыв в счете сократил Николай Комличенко. На 75-й минуте третий гол забил Вендел, но в концовке разницу до минимума сократил Максим Осипенко. В компенсированное время дубль оформил Ерохин.

"Ростов" Ростов – "Зенит" Санкт-Петербург - 2:4 (1:2)
Голы: Ерохин, 29 - 0:1, Азмун, 35 (с пенальти) - 0:2, Комличенко, 45 (с пенальти) - 1:2, Вендел, 75 - 1:3, Осипенко, 85 - 2:3, Ерохин, 90+5 - 2:4

"Ростов": Бабурин, Калинин, Осипенко, Терентьев (Фольмер, 70), Хаджикадунич, Хасимото, Мамаев (Гигович, 81), Байрамян, Глебов, Альмквист (Тугарев, 81), Комличенко.

"Зенит": Кержаков, Ловрен, Караваев, Дуглас Сантос, Ракицкий (Чистяков, 74), Кузяев (Кравцов, 87), Барриос (Мостовой, 82), Ерохин, Вендел (Круговой, 87), Азмун (Сутормин, 81), Дзюба.

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