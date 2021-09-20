"Зенит" уверенно обыграл "Рубин" в матче РПЛ

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

"Зенит" уверенно разобрался с казанским "Рубином" в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги и сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице.

"Рубин" - "Зенит" - 1:3

Голы: Дзюба, 24 - 0:1, Клаудиньо, 29 - 0:2, Дзюба, 43 - 0:3, Чистяков (автогол), 67 - 1:3.

"Рубин" - Дюпин, Зотов, Уремович (Нижегородов, 27), Тальби, Самошников, Дрейер, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Абильгор, Кварацхелия (Бакаев, 74), Онугха, Деспотович.

"Зенит" - Крицюк, Ракицкий, Чистяков, Барриос, Дуглас Сантос, Сутормин, Мостовой, Кузяев, Вендел, Дзюба (Мостовой, 87), Малком (Ерохин, 75), Клаудиньо.

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