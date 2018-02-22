"Зенит" уверенно обыгрывает "Селтик" и выходит в 1/8 финала Лиги Европы
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы против шотландского "Селтика" в Глазго питерский "Зенит" отыграл, мягко говоря, не лучшим образом. Команда Роберто Манчини ничего не показала на поле "кельтов" и начинала отчетный поединок с одним голом в пассиве. Перед "сине-бело-голубыми" наверняка стояла задача забить быстрый гол. Именно так можно было психологически надавить на соперника, который в гостях традиционно играет слабо.
"Зенит" ожидаемо не стал откладывать дело на потом, а с первых минут окопался на половине поля шотландцев. Атака на 6-й минуте немного не получилась у питерцев, тем не менее, Паредес нанес удар метров с 20-ти, но де Врис перевел сферу на угловой. И вот тут команда Манчини сыграла в типично английском стиле. Паредес навесил, а Иванович выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч под перекладину – 1:0.
Решив задачу минимум уже в дебюте встречи "Зенит" мог чувствовать себя уже уверенно на поле. Приблизиться к воротам "Селтика" не удавалось, но одна из быстрых атак все же прошла. Краневиттер пасом из центра поля нашел Кокорина, но тот поторопился пробить и мяч стал легкой добычей де Вриса.
Тогда питерцы попробовали дальние удары. И в этом компоненте преуспели. Но если выстрел Паредеса с 30-ти метров прошел над воротами, то попытка Далера Кузяева оказалась удачной. Подсобил "сине-бело-голубым" в этом эпизоде и голкипер шотландцев. Ввели мяч из аута игроки "Зенита", Заболотный отпасовал на Кузяева, а тот сразу же пробил. Де Врис вроде бы все видел, но замешкался в рамке и пустил сферу рядом с собой – 2:0.
Теперь уже команда Роберто Манчини могла позволить себе даже отдать мяч сопернику. Вот только шотландцы так и не поняли, что с ним делать и как пройти насыщенную защитную линию питерцев.
Игра же во втором тайме шла до гола. "Селтик" пытался вернуть матчу интригу, большими силами идя в атаку. Но беззубость в действиях "кельтов" еще раз подтвердило одно футбольное правило: шотландские команды опасны только в домашних стенах. Это относится даже к чемпиону.
"Зенит" играл спокойно и нашел момент для третьего мяча. Атака питерцев дважды развивалась правым флангом, и второй прострел от Ивановича стал результативным. Отдал Бронислав пас на дальнюю штангу, где Кокорин опередил защитника шотландцев и вколотил сферу в ворота – 3:0.
На этом можно было заканчивать, ведь гости окончательно разуверились в том, что могу забить этим вечером. И все те слова, что британские команды играют до конца, не больше чем миф. Во всяком случае, когда речь идет о выездных встречах. Конечно, игроки "Селтика" постарались создать видимость того, что обеспокоены столь крупным поражением, но их попытки создать что-либо пресекались защитной линией питерцев. Несколько раз, правда, пришлось вступить в игру и Луневу.
Отметим также то, что Манчини стал производить замены лишь тогда, когда понял, что путевка в следующий раунд от "Зенита" уже никуда не денется.
Таким образом, питерцы стали третьей российской командой, которая пробилась в 1/8 финала Лиги Европы.
"Зенит" – "Селтик" – 3:0
Голы: Иванович, 7 – 1:0. Кузяев, 27 – 2:0. Кокорин, 61 – 3:0.
"Зенит": Лунев, Иванович (Смольников, 87), Мевля, Маммана, Кришито, Паредес, Краневиттер, Ригони (Дриусси, 84), Кузяев, Кокорин, Заболотный (Ерохин, 76).
"Селтик": де Врис, Лустиг, Шимунович, Айер, Браун, Нтшам, Куасси (Рогич, 46), Форрест (Мусонда, 71), Тирни, Макгрегор (Синклейр, 62), Дембеле.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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