"Зенит" уверенно переигрывает "Краснодар" и укрепляет свое лидерство в РФПЛ

Воскресным вечером в центральном матче 11-го тура российской Премьер-лиги встречались лучшие на данный момент команды чемпионата. Идущий вторым в таблице "Краснодар" принимал лидера сезона питерский "Зенит". Для обеих команд поединок имел огромное значение. "Горожане", в случае победы, догоняли по очкам команду Роберто Манчини. Успех же гостей позволял им уходить в отрыв.

Стартовая атака в матче была за краснодарцами, но уже с третьей минуты питерцы включили серьезный прессинг, чем заставили хозяев поля прижаться к собственным воротам. "Зенит" по-хозяйски владел мячом, регулярно доставляя его в зону нападения. А вскоре появились и голевые моменты.

Так на 10-й минуте встречи Полоз едва не наказал голкипера "Краснодара" за излишнюю самоуверенность. Тот вышел далеко из ворот, но вынести сферу в поле не сумел. Полоз подхватил мяч и пытался перекинуть его через Крицюка, но Станислав успел вернуться в рамку и отбил мяч. А вскоре усилиями все того же Полоза гости заработали право на штрафной. Кришито забросил мяч на угол вратарской, куда открылся Кокорин, но удар слета у Александра получился неточным.

К середине тайма подопечные Игоря Шалимова все же смогли отодвинуть игру от своих ворот. Создавалось впечатление, что концовка тайма должна пройти в равной борьбе. Но "Зенит" забил. Очередной стандарт заработали питерцы и Кришито, на этот раз, забросил мяч в гущу игроков. А там сфера прилетела точно на голову Ерохину, который ударом с пяти метров расстрелял Крицюка – 0:1.

Гол не лучшим образом отразился на игре "горожан". И команда Роберто Манчини тут же этим воспользовалась. Иванович промчался правым флангом и выдал отличную подачу в центр штрафной. Набегавший в эту зону Полоз мастерски подставил голову, и сфера полетела точно в дальний угол – 0:2.

К чести "Краснодара", хозяева смогли еще до перерыва создать отличный момент для взятия ворот. Маммана промахнулся мимо мяча в своей штрафной, после чего сферу подобрал Смолов и следом пробил метров с 12-ти – немного неточно.

Вторая половина матча, как и ожидалось, началась с атак "горожан". Это и понятно, команде Игоря Шалимова необходимо было отыгрываться. Но пробиться к воротам Лунева краснодарцам было по-прежнему непросто. Активен был на острие вышедший в перерыве Вандерсон, но один, как говорится, в поле не воин.

"Зенит" в основном оборонялся, но выбравшись впервые в тайме к воротам Крицюка, тут же создал опасный момент. Собственно, сделали это питерцы с помощью голкипера "Краснодара", который снова ошибся на выходе. Однако подхвативший мяч Дзюба не нашел атаке достойного продолжения. Имел Артем в этом матче и еще один шанс забить. В ходе очередной атаки "Зенита" Дзюба обыграл на линии штрафной Гранквиста и нанес удар по центру – Крицюк был в порядке.

Самое же интересное началось уже под занавес матча. Командам надоело придерживаться тактических схем, в результате чего один момент сменял другой. У питерцев хорошие моменты имели Кокорин и Дзюба. Первый пробивал в ближний угол, второй, обводящим ударом, целил в дальний. В обоих случаях блестяще сыграл голкипер "горожан", не дав состояться разгрому.

Должны были забивать и хозяева. В одном из моментов дальнюю штангу после навеса замыкал забытый всеми Классон, но благодаря тому, что Лунев вовремя покинул рамку, мяч угодил в голкипера "Зенита". А через несколько минут каким-то чудом не забил Смолов. Жоаозиньо подал угловой и Федор в упор расстреливал стража ворот гостей, но Лунев в падении сумел отвести угрозу.

В общем, концовка матча получилась что надо. Моменты были, но забить не удалось. В результате 2:0 в пользу "Зенита" так и остались гореть на табло.

"Краснодар" – "Зенит" – 0:2

Голы: Ерохин, 30 – 0:1. Полоз, 36 – 0:2.

"Краснодар": Крицюк, Шишкин (Жоаозиньо, 79), Мартынович, Гранквист, Петров, Каборе (Окриашвили, 75), Газинский, Подберезкин (Вандерсон, 46), Перейра, Классон, Смолов.

"Зенит": Лунев, Мевля, Иванович, Маммана, Кришито, Краневиттер, Ерохин, Кузяев (Терентьев, 86), Полоз (Паредес, 69), Кокорин, Дзюба.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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