"Зенит" уверенно победил аутсайдера РПЛ

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Клаудиьо, Юри Алберто и Артема Дзюбы. В составе гостей отличился Юрий Железнов.

"Зенит", набрав 55 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" с 21 очком остался в зоне вылета на 15-й позиции.

"Зенит" - "Урал" - 3:1 (2:0)

Голы: Клаудиньо, 12 - 1:0, Алберто, 37 - 2:0, Дзюба, 78 - 3:0, Железнов, 83 - 3:1

"Зенит": Кержаков, Алип, Барриос, Чистяков, Сантос, Круговой (Оздоев, 57), Кузяев, Клаудиньо (Вендел, 73), Майкон, Сергеев (ДЗюба, 72), Алберто (Ерохин, 81).

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