"Зенит" уверенно победил "Уфу"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 2:0.

Победу петербургскому клубу принесли голы Данила Кругового и Малкома.

"Зенит", набрав 44 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" с 16 очками осталась в зоне вылета на 15-й позиции.

"Зенит" – "Уфа" - 2:0 (0:0)

Голы: Круговой, 50 - 1:0, Малком, 67 - 2:0

"Зенит": Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос, Круговой, Сутормин (Караваев, 46), Клаудиньо, Вендел (Алип, 78), Дзюба (Сергеев, 70), Малком (Мостовой, 86), Юри Алберто (Ерохин, 69).

"Уфа": Беленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Мрзляк (Камилов, 71), Голубев (Никитин, 59), Фищенко (Иванов, 82), Кабутов, Тиагу Родригеш (Емельянов, 71), Саплинов (Ортис, 59), Касинтура.

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