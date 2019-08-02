"Зенит" уже продаёт футболки Малкома

В ближайшее время вингер "Барселоны" Малком станет игроком "Зенита".

Подтверждает скорый трансфер и появление в фан-шопе питерского клуба футболки с фамилией бразильца.

Напомним, что в четверг 22-летний футболист прилетел в Россию. Ожидается, что сегодня о его переходе будет объявлено официально.

"Зенит" заплатит за Малкома 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов. С самим игроком будет подписан пятилетний контракт с зарплатой 6,5 миллиона евро в год.

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