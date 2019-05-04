"Зенит" узнал о чемпионстве в самолете: счастливое видео

В сети появились видео из самолета "Зенита", на которых запечатлен момент, когда команда узнала о своем чемпионстве.

Стать досрочно чемпионами команде помогло то, что накануне сине-бело-голубые сыграли вничью с "Ахматом" в Грозном (1:1), а тульский "Арсенал" дома обыграл "Локомотив" (2:0). Москвичи уже не смогут догнать петербуржцев.

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