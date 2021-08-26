"Зенит" узнал соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов

"Зенит" узнал своих соперников по групповой стадии Лиги Чемпионов.

Так, в группе "Зенит" сыграет против "Челси", "Ювентуса" и "Мальме".

Групповой этап Лиги Чемпионов стартует 14 сентября.

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