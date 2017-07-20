Питерский "Зенит" узнал своего соперника по третьему квалификационному раунду Лиги Европы.

"Сине-бело-голубым" предстоит сыграть с израильским клубом "Бней Иегуда", который сегодня выбил из турнира словацкий "Тренчин".

Стоит отметить, что первый матч "Зенит" проведёт дома 27 июля, а ответный на выезде 3 августа. | http://soccernews.ru