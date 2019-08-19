"Зенит" в ближайшее время объявит о пятом летнем трансфере

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"Зенит" в ближайшее время объявит о пятом летнем трансфере

Питерский "Зенит" в скором времени усилится защитником "Уфы" Данилом Круговым, информируют российские СМИ.

Сообщается, что "сине-бело-голубые" уже согласовали все детали трансфера 21-летнего футболиста. В гонке за игроком действующий чемпион России опередил ЦСКА.

Круговой является воспитанником "Зенита". В "Уфу" он перешёл в 2018 году. В прошлом сезоне игрок провёл 9 матчей в РПЛ и забил 1 гол.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга купил четверых исполнителей - Малкома, Дугласа Сантоса, Алексея Сутормина и Александра Васютина.

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