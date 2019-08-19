"Зенит" в ближайшее время объявит о пятом летнем трансфере
Питерский "Зенит" в скором времени усилится защитником "Уфы" Данилом Круговым, информируют российские СМИ.
Сообщается, что "сине-бело-голубые" уже согласовали все детали трансфера 21-летнего футболиста. В гонке за игроком действующий чемпион России опередил ЦСКА.
Круговой является воспитанником "Зенита". В "Уфу" он перешёл в 2018 году. В прошлом сезоне игрок провёл 9 матчей в РПЛ и забил 1 гол.
Ранее клуб из Санкт-Петербурга купил четверых исполнителей - Малкома, Дугласа Сантоса, Алексея Сутормина и Александра Васютина.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Ростов
|6
|11
|5
|ЦСКА Москва
|5
|10
|6
|Рубин
|6
|10
|7
|Арсенал Тула
|6
|10
|8
|Спартак Москва
|5
|8
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2