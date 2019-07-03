"Зенит" в ближайшее время приобретет защитника "Гамбурга" за 15 миллионов евро

Защитник "Гамбурга" Дуглас Сантос в скором времени перейдет в питерский "Зенит". Об этом сообщает Globo Esporte.

По данным источника, сине-бело-голубые заплатят за трансфер 25-летнего футболиста - 15 миллионов евро плюс бонусы.

В скором времени игрок прилетит в Петербург для подписания контракта.

В 2018 году "Зенит" уже пытался купить защитника, однако "Гамбург" просил за него слишком большую цену.

В 38 матчах футболист забил 3 гола и сделал 7 ассистов.

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