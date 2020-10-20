"Зенит" в домашнем матче проиграл "Брюгге" в Лиге Чемпионов

"Зенит" в домашнем матче проиграл "Брюгге" в 1-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

"Зенит" - "Брюгге" - 1:2 (0:0)

Голы: Деннис, 63 - 0:1, Хорват, 74 (аг) - 1:1, де Кетеларе, 90+3 - 1:2

"Зенит": Кержаков, Круговой, Ракицкий, Караваев, Ловрен, Кузяев (Вендел, 72), Оздоев (Ерохин, 88), Барриос, Дзюба, Дриусси (Мостовой, 72), Азмун.

"Брюгге": Хорват, Мехеле, Мата, Соболь, Рикка, Вормер, Ритс, Диатта (Ланг, 78), Ванакен, де Кетеларе, Деннис (Баджи, 82).

В следующем туре "Зенит" сыграет с "Боруссией" , "Брюгге" встретится с "Лацио". Матчи состоятся 28 октября.

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