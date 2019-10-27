"Зенит" в гостях обыграл "Крылья Советов" в РПЛ

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"Зенит" в гостях обыграл "Крылья Советов" в РПЛ

"Зенит" в гостевом матче 14-го тура чемпионата России обыграл "Крылья Советов".

Победу команде помогли принести Юрий Жирков и нападающий Артем Дзюба, забивший гол на последних секундах встречи.

"Крылья Советов" - "Зенит" - 0:1 (0:1)

Голы: Жирков, 28 - 0:1, Дзюба, 90+4 - 0:2

"Крылья Советов": Рыжиков, Чернов, Полуяхтов, Карпов, Комбаров, Гацкан, Зиньковский (Радоньич, 77), Мияйлович, Антон (Кабутов, 60), Канунников, Соболев.

"Зенит": Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Жирков, Оздоев, Барриос, Кузяев (Дзюба, 64), Караваев, Дриусси (Мак, 78), Азмун.

"Зенит" с 32 баллами занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ. У "Крыльев Советов" 17 баллов и 7 позиция.

А еще: Карпин: "Зенит" вовремя опустил нас на землю"| http://soccernews.ru
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