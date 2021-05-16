"Зенит" в гостях разгромил "Тамбов" благодаря покеру Дзюбы

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"Зенит" в гостях разгромил "Тамбов" благодаря покеру ДзюбыФото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура РПЛ "Зенит" на выезде уничтожил "Тамбов" благодаря покеру Артема Дзюбы.

"Тамбов" – "Зенит" - 1:5

Голы: 0:1 – 11 Дзюба, 1:1 – 45 Климов, 1:2 – 55 Дзюба, 1:3 – 73 Дзюба, 1:4 – 74 Дзюба, 1:5 – 90, автогол Васиев.

"Тамбов" – Сямук, Мартынов (Гигашвили, 59), Денисов, Кайков (Нусуев, 81), Васиев, Бавин, Карапузов, Карп (Дроздов, 59), Герман, Климов (Терехов, 64), Архипов (Ахмаев, 82).

"Зенит" – Одоевский, Чистяков (Круговой, 59), Хотулев, Караваев, Жирков (Шамкин, 60), Сутормин, Кузяев (Чибисов, 78), Оздоев (Сазонов, 76), Мостовой, Ерохин (Кравцов, 46), Дзюба.

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