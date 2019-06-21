"Зенит" в контрольном матче разгромил австрйиский "Ваккер"
"Зенит" в контрольном матче разгромил австрйиский "Ваккер".
По два гола забили Антон Заболотный и Олег Шатов. Голами отметились Александр Ерохин и Эмилиано Ригони.
"Ваккер И" - "Зенит" - 1:6 (1:3)
Голы: Грюндлер, 11 (с пенальти) - 1:0, Шатов, 26 - 1:1, Шатов, 27 - 1:2, Ригони, 33 - 1:3, Ерохин, 59 - 1:4, Заболотный, 61 - 1:5, Заболотный, 66 - 1:6.
"Зенит": Бабурин (Кержаков, 46), Смольников (Терентьев, 46), Маммана (Мостовой, 60), Иванович (Прохин, 60), Жирков (Набиуллин, 46), Мусаев (Краневиттер, 46), Нобоа (Ракицкий, 46), Шатов (Эрнани, 46), Ригони (Ерохин, 46), Азмун (Заболотный, 46), Дриусси (Джорджевич, 46).
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|30
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|Краснодар
|30
|56
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|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
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|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20