"Зенит" в контрольном матче разгромил "Гуанчжоу Эвергранд"

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"Зенит" в контрольном матче разгромил "Гуанчжоу Эвергранд"В контрольном матче питерский "Зенит" разгромил китайский "Гуанчжоу Эвергранд".

"Зенит" - "Гуанчжоу Эвергранд" - 4:1

Голы: Дриусси, 28 - 1:0, Кокорин, 30 - 2:0, Заболотный, 57 - 3:0, Терентьев, 84 - 4:0, Гао Линь, 85 - 4:1.

"Зенит" (стартовый состав): Лунев, Кузяев, Мевля, Маммана, Жирков, Краневиттер, Ерохин, Ригони, Дриусси, Заболотный, Кокорин.

Удаление: Жанг Линпенг, 66.

Напомним, Кришито покинул сбор "Зенита". | soccernews.ru

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