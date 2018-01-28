"Зенит" в контрольном матче разгромил "Гуанчжоу Эвергранд"
В контрольном матче питерский "Зенит" разгромил китайский "Гуанчжоу Эвергранд".
"Зенит" - "Гуанчжоу Эвергранд" - 4:1
Голы: Дриусси, 28 - 1:0, Кокорин, 30 - 2:0, Заболотный, 57 - 3:0, Терентьев, 84 - 4:0, Гао Линь, 85 - 4:1.
"Зенит" (стартовый состав): Лунев, Кузяев, Мевля, Маммана, Жирков, Краневиттер, Ерохин, Ригони, Дриусси, Заболотный, Кокорин.
Удаление: Жанг Линпенг, 66.
Напомним, Кришито покинул сбор "Зенита". | soccernews.ru
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