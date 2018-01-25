"Зенит" в контрольном матче разгромил "Славию"

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"Зенит" в контрольном матче разгромил "Славию"В контрольном матче питерский "Зенит" разгромно обыграл чешскую "Славию".

"Зенит" - "Славия" - 5:1

Голы: Кокорин, 27 - 1:0, Заболотный, 46 - 2:0, Шкода, 62 - 2:1, Ерохин, 67 - 3:1, Богаев, 70 - 4:1, Терентьев, 77 - 5:1.

"Зенит" (стартовый состав): Лунев, Кузяев, Мевля, Маммана, Жирков, Ригони, Краневиттер, Ерохин, Дриусси, Заболотный, Кокорин.

Напомним, "Зенит" нацелился на вингера "Атлетико". | soccernews.ru

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