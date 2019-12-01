"Зенит" в меньшинстве победил "Спартак" в матче РПЛ

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"Зенит" в меньшинстве победил "Спартак" в матче РПЛ

В матче 18-го тура чемпионата России "Зенит" выиграл у "Спартака" со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 21-й минуте. Мяч в свои ворота забил защитник "красно-белых" Илья Кутепов. Практически весь второй тайм "Зенит" играл в меньшинстве из-за удаления Магомеда Оздоева.

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Спартак" остался на 8-й позиции.

"Зенит" – "Спартак" - 1:0 (1:0)
Гол: Кутепов, 21 (автогол) - 1:0

"Зенит": Кержаков, Ракицкий, Караваев, Иванович, Дуглас Сантос, Шатов (Ерохин, 56), Барриос, Оздоев, Дзюба, Азмун (Сутормин, 63), Дриусси.

"Спартак": Максименко, Кутепов (Мельгарехо, 46), Жиго, Джикия, Айртон (Шюррле, 54), Умяров, Крал (Ананидзе, 73), Зобнин, Бакаев, Ларссон, Понсе.

Удаление: Оздоев (49).

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