"Зенит" в меньшинстве проигрывает московскому "Динамо" в 11 туре РПЛ

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"Зенит" в меньшинстве проигрывает московскому "Динамо" в 11 туре РПЛ

Противостояние "Динамо" и "Зенита" совершенно неожиданно подавалось в свете матча лидера и одного из аутсайдеров. Реальность такова, что в последних четырех матчах подопечные Дмитрия Хохлова заработали всего один балл и покатились на 14 место в РПЛ. Хотя, если брать во внимание статистические показатели, москвичи вполне заслуживают на 6-8 строчку. Иной вопрос, что "Динамо" не забивает с 14 сентября, и встреча с "Зенитом" была бы очень полезной в плане того, чтобы прервать неудачную серию.

А вот подопечные Семака и далее продолжают показывать стабильный в плане результатов футбол, в котором иногда могут случаться непредвиденные сбои в виде поражения от "Анжи" или вынос от минского "Динамо". Текущая встреча тоже не предвещала уверенной победы, ведь из-за дисквалификации выпал ключевой игрок центра поля в лице Паредеса. А без него середина "Зенита" смотрится сразу на несколько позиций слабее. Возможно, именно из-за этого питерцы ничего не могли создать в первом тайме, итоговая цифра ударов в сторону ворот, которая обозначает ничего, стала ярким отображением всего того, что происходило на поле.

У московских "динамовцев" ситуация была ненамного лучше, однако они хотя бы старались поразить чужие ворота. Хотя ничего опасней штрафного в исполнении Панченко, после которого игровой снаряд полетел не столь сильно и даже не точно в угол, и не припомнишь. Первая половина встреча ознаменовалась немного другими моментами. Например, за первые 37 минут нападающий "Зенита" Дриусси успел получить сразу две желтых карточки и досрочно покинул поле.

Во втором тайме ситуация практически не изменилась, однако было заметно, что с каждой минутой "Динамо" хоть на миллиметр, хоть на чуточку, но все прибавляет в напоре и чаще доходит до чужой штрафной. Первый тревожный звоночек для питерского клуба прозвенел на 68 минуте, когда Панченко совершил отличный прострел с левого фланга, Кардосу до мяча не дотянулся, однако Черных подоспел очень вовремя и первым касанием целил в ворота, но нога было подставлена не лучшим образом и игровой снаряд пошел выше. А на 75 минуте все компромиссы сошли на нет. Константин Рауш оказался на правом фланге и навесил на ближнюю штангу, откуда Федор Черных ударом головой пробил Лунева – 1:0.

После пропущенного гола Сергей Семак решил пойти ва-банк, выпустил второго форварда в лице Заболотного, и "Зенит" заиграл куда массивней и острее. Чтобы выдержать подобный натиск тренеру москвичей Дмитрию Хохлову пришлось перестраиваться на игру в три защитника. В течении 84-86 минут сначала Шатов бил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел в метре от штанги, а позже Дзюба головой стрелял после навеса, но игровой снаряд прошел над перекладиной.

В компенсированное время "Зенит" организовал свой лучший шанс в игре, чтобы спасти ситуацию. Иванович ворвался в штрафную, навесил точно на голову Дзюбы, тот бил с линии вратарской в противоход вратарю, но Шунин каким-то образом вытащил мяч из-под перекладины. По итогам матча питерцы потерпели второе поражение в трех последних матчах РПЛ и дали шанс "Краснодару" сократить отставание от первого места до трех очков. Ну а "Динамо" побеждает впервые с начала сентября и временно поднимается на 9 место в Премьер-лиге.

"Динамо" – "Зенит" – 1:0

Голы: Черных, 75 – 1:0

Удаление: Дриусси, 37

"Динамо": Шунин – Соснин, Хольмен, Шунич, Рауш – Тетте (Москвичев, 64), Соу – Кардосу (Луценко, 67), Панченко, Жоазиньо – Черных (Терехов, 82).

"Зенит": Лунев – Смольников (Заболотный, 82), Нету, Иванович, Чернов – Краневиттер (Оздоев, 72), Кузяев (Шатов, 43), Маркизио – Мак, Дриусси, Дзюба.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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