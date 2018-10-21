"Зенит" в меньшинстве проигрывает московскому "Динамо" в 11 туре РПЛ
Противостояние "Динамо" и "Зенита" совершенно неожиданно подавалось в свете матча лидера и одного из аутсайдеров. Реальность такова, что в последних четырех матчах подопечные Дмитрия Хохлова заработали всего один балл и покатились на 14 место в РПЛ. Хотя, если брать во внимание статистические показатели, москвичи вполне заслуживают на 6-8 строчку. Иной вопрос, что "Динамо" не забивает с 14 сентября, и встреча с "Зенитом" была бы очень полезной в плане того, чтобы прервать неудачную серию.
А вот подопечные Семака и далее продолжают показывать стабильный в плане результатов футбол, в котором иногда могут случаться непредвиденные сбои в виде поражения от "Анжи" или вынос от минского "Динамо". Текущая встреча тоже не предвещала уверенной победы, ведь из-за дисквалификации выпал ключевой игрок центра поля в лице Паредеса. А без него середина "Зенита" смотрится сразу на несколько позиций слабее. Возможно, именно из-за этого питерцы ничего не могли создать в первом тайме, итоговая цифра ударов в сторону ворот, которая обозначает ничего, стала ярким отображением всего того, что происходило на поле.
У московских "динамовцев" ситуация была ненамного лучше, однако они хотя бы старались поразить чужие ворота. Хотя ничего опасней штрафного в исполнении Панченко, после которого игровой снаряд полетел не столь сильно и даже не точно в угол, и не припомнишь. Первая половина встреча ознаменовалась немного другими моментами. Например, за первые 37 минут нападающий "Зенита" Дриусси успел получить сразу две желтых карточки и досрочно покинул поле.
Во втором тайме ситуация практически не изменилась, однако было заметно, что с каждой минутой "Динамо" хоть на миллиметр, хоть на чуточку, но все прибавляет в напоре и чаще доходит до чужой штрафной. Первый тревожный звоночек для питерского клуба прозвенел на 68 минуте, когда Панченко совершил отличный прострел с левого фланга, Кардосу до мяча не дотянулся, однако Черных подоспел очень вовремя и первым касанием целил в ворота, но нога было подставлена не лучшим образом и игровой снаряд пошел выше. А на 75 минуте все компромиссы сошли на нет. Константин Рауш оказался на правом фланге и навесил на ближнюю штангу, откуда Федор Черных ударом головой пробил Лунева – 1:0.
После пропущенного гола Сергей Семак решил пойти ва-банк, выпустил второго форварда в лице Заболотного, и "Зенит" заиграл куда массивней и острее. Чтобы выдержать подобный натиск тренеру москвичей Дмитрию Хохлову пришлось перестраиваться на игру в три защитника. В течении 84-86 минут сначала Шатов бил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел в метре от штанги, а позже Дзюба головой стрелял после навеса, но игровой снаряд прошел над перекладиной.
В компенсированное время "Зенит" организовал свой лучший шанс в игре, чтобы спасти ситуацию. Иванович ворвался в штрафную, навесил точно на голову Дзюбы, тот бил с линии вратарской в противоход вратарю, но Шунин каким-то образом вытащил мяч из-под перекладины. По итогам матча питерцы потерпели второе поражение в трех последних матчах РПЛ и дали шанс "Краснодару" сократить отставание от первого места до трех очков. Ну а "Динамо" побеждает впервые с начала сентября и временно поднимается на 9 место в Премьер-лиге.
"Динамо" – "Зенит" – 1:0
Голы: Черных, 75 – 1:0
Удаление: Дриусси, 37
"Динамо": Шунин – Соснин, Хольмен, Шунич, Рауш – Тетте (Москвичев, 64), Соу – Кардосу (Луценко, 67), Панченко, Жоазиньо – Черных (Терехов, 82).
"Зенит": Лунев – Смольников (Заболотный, 82), Нету, Иванович, Чернов – Краневиттер (Оздоев, 72), Кузяев (Шатов, 43), Маркизио – Мак, Дриусси, Дзюба.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
Не пропустите! "Реал" и Лопетеги: время платить по счетам
опрос
Лента новостей
-
Официально: "Милан" объявил о подписании нападающего Пёнтека
-
"Боруссия" хочет купить звезду "Кристал Пэлас"
-
Официально: "Челси" объявил о переходе Игуаина
-
Боатенг дебютирует за "Барселону" в матче с "Севильей"
-
"Монако" арендует нападающего "Атлетико"
-
Очень рад и взволнован: де Йонг высказался о трансфере в "Барселону"
-
"Атлетико" принял решение по Морате
-
Конкуренция важна: Кононов рассказал о взаимоотношениях в "Спартаке"
-
"Дижон" разгромил "Сент-Этьен", а "Ренн" обыграл "Сен-Приве Сен-Иларий" в Кубке Франции
-
FA завела дело на голкипера "Кристал Пэлас" за непристойный жест
-
"Тоттенхэм" претендует на трансферную цель "Барселоны"
-
В "Спартаке" сделали заявление о возможном уходе Зе Луиша и Луиса Адриано
-
Два топ-клуба претендуют на полузащитника "Наполи"
-
Черчесов рассказал о принципах отбора игроков в сборную
-
Клуб усилится талантом: президент "Барселоны" мощно высказался о де Йонге
-
Унаи Эмери ярко высказался о покупке новых игроков
-
"Ливерпуль" подписал контракт с 16-летним игроком "Орлеана"
-
Экс-игрок "Спартака" близок к переходу в "Ростов"
-
Официально: "Барселона" объявила о покупке игрока "Аякса" де Йонга
-
Хочу снова забивать: Балотелли поделился впечатлениями после перехода в "Марсель"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10