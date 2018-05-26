"Зенит" в начале следующей недели объявит имя нового тренера

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"Зенит" в начале следующей недели объявит имя нового тренера

Питерский "Зенит" в начале следующей недели объявит имя нового главного тренера, сообщают российские СМИ.

Ожидается, что "сине-бело-голубых" возглавит наставник "Уфы" Сергей Семак. Клуб выкупит его контракт за один миллион евро.

42-летний специалист будет назначен на пост главного тренера "Зенита" в понедельник или во вторник.

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