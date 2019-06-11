"Зенит" в один день сыграет с "Црвеной Звездой" и "Гонведом"
"Зенит" рассказал, что в рамках австрийского сбора в один день сыграет с двумя клубами.
29 июня сине-бело-голубые встретятся с венгерским "Гонведом", а после с белградской "Црвеной Звездой".
До этого, "Зенит" сыграет с "Ваккером" - 21 июня, а 25 сразится с "Левски".
Первый официальный матч в сезоне-2019/20 петербуржцы проведут с "Локомотивом" в рамках Суперкубка России.
Напомним, по итогам минувшего сезона "Зенит" стал чемпионом страны.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20