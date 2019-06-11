"Зенит" в один день сыграет с "Црвеной Звездой" и "Гонведом"

"Зенит" рассказал, что в рамках австрийского сбора в один день сыграет с двумя клубами.

29 июня сине-бело-голубые встретятся с венгерским "Гонведом", а после с белградской "Црвеной Звездой".

До этого, "Зенит" сыграет с "Ваккером" - 21 июня, а 25 сразится с "Левски".

Первый официальный матч в сезоне-2019/20 петербуржцы проведут с "Локомотивом" в рамках Суперкубка России.

Напомним, по итогам минувшего сезона "Зенит" стал чемпионом страны.

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