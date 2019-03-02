"Зенит" в первом матче в РПЛ после зимнего перерыва одолел "Урал"

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"Зенит" в первом матче в РПЛ после зимнего перерыва одолел "Урал"

В рамках 18-го тура РПЛ "Зенит" добыл выездную победу над "Уралом".

Теперь питерский клуб оторвался от своего ближайшего преследователя на 4 очка, однако "Краснодар" свой матч против "Спартака" проведет завтра.

"Урал" - "Зенит" 0:1

Гол: Азмун, 42 - 0:1

"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Страннберг, Кулаков, Бумаль, Димитров, Эль-Кабир, Бавин (Егорычев, 73), Бикфалви, Погребняк.

"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Барриос, Мак (Эрнани, 84), Оздоев, Азмун, Дзюба (Заболотный, 73), Дриусси (Шатов, 88).

Предупреждения: Бумаль (30), Бикфалви (70), Эль-Кабир (85).  

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