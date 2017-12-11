"Зенит" в последнем матче года встретится с "Ахматом"

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"Зенит" в последнем матче года встретится с "Ахматом""Ахмат" – "Зенит"

Стадион: "Ахмат Арена"

Начало матча: 19:30

Арбитр: Владимир Сельдяков

В последнем матче в РФПЛ этого года "Ахмат" на своем поле примет "Зенит". Грозненская команда в последнее время достаточно удачно играет против питерцев, в прошлом сезоне клуб, который тогда еще назывался "Терек", обыграл "Зенит" дважды. Особенно показателен был матч в Санкт-Петербурге на "огороде" одноименного стадиона. Тогда питерцев подвел газон, они пропустили от Мбенга, проиграли игру и лишились шансов на Лигу чемпионов, потеряв достаточно много денег от непопадания в самый престижный клубный турнир Европы.

 В межсезонье "Терек" сменил название на "Ахмат", не всем фанатам пришлось по душе переименование, однако руководство чеченского клуба решило, что если команду назовут в честь бывшего президента Чечни, это даст новый виток развития, и она начнет побеждать. В 100 раз лучше, как надеялся Рамзан Кадыров, "Ахмат" не заиграл. Не помогло даже приглашение Олега Кононова, который построил "Краснодар". Белорусский специалист не проработал и до зимы, теперь грозненцев возглавляет Михаил Галактионов, у которого нет опыта работы главным тренером.

Смена тренера помогла, в команде произошла встряска, "Ахмат" обыграл "Ростов" и "Уфу", мог отобрать очки у "Краснодара", который в прошлом туре спасся с 0:2, вырвав победу на последней минуте благодаря голу Жоаозиньо. На данный момент "Ахмат" занимает седьмое место в турнирной таблице.

"Зенит" после ударного старта сезона провалил осеннюю часть, отпустив на значительное расстояние "Локомотив", команда Манчини не забивала в четырёх матчах подряд, после чего разгромила "Тосно", однако началом новой победной серии этот выигрыш не стал. Питерцы закономерно проиграли в Москве набравшему ход "Спартаку" и теперь рискуют отдать красно-белым вторую строчку в турнирной таблице. Выезд в Грозный традиционно является очень сложным для любой команды, три очка "Зениту" не гарантированы.

Интересные факт противостояния:

Команды провели между собой 21 матч: десять побед у "Зенита", шесть – у "Ахмата", пять раз команды играли вничью.

В матче первого круга "Зенит" выиграл на своем поле 4:0, но в прошлом сезоне проиграл своему сопернику обе игры.

"Зенит" не выигрывал на выезде с 24 сентября, когда обыграл "Краснодар" (4 игры).

Ориентировочные составы:

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Сампайо, Семенов, Анхель, Плиев, Роши, Исмаэл, Родолфо, Родригес Лима, Митришев.

"Зенит": Лодыгин, Кузяев, Иванович, Маммана, Кришито, Краневиттер, Паредес, Ерохин, Ригони, Кокорин, Полоз.

Прогноз на матч:

"Зенит" сильнее по составу, но его нельзя назвать явным фаворитом предстоящего матча, в этом сезоне "Ахмат" играл нестабильно, но у него есть одна особенность – собираться на матчи против лидеров и давать им бой, особенно на своем поле, хотя грозненцы обыгрывали "Зенит" и в Санкт-Петербурге.

Букмекеры предлагают на победу "Зенита" коэффициент 2.00, на ничью – 3.30, на "Ахмат" – 4.30.

Вячеслав Горбачев

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2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
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