"Зенит" в последнем матче года встретится с "Ахматом"
"Ахмат" – "Зенит"
Стадион: "Ахмат Арена"
Начало матча: 19:30
Арбитр: Владимир Сельдяков
В последнем матче в РФПЛ этого года "Ахмат" на своем поле примет "Зенит". Грозненская команда в последнее время достаточно удачно играет против питерцев, в прошлом сезоне клуб, который тогда еще назывался "Терек", обыграл "Зенит" дважды. Особенно показателен был матч в Санкт-Петербурге на "огороде" одноименного стадиона. Тогда питерцев подвел газон, они пропустили от Мбенга, проиграли игру и лишились шансов на Лигу чемпионов, потеряв достаточно много денег от непопадания в самый престижный клубный турнир Европы.
В межсезонье "Терек" сменил название на "Ахмат", не всем фанатам пришлось по душе переименование, однако руководство чеченского клуба решило, что если команду назовут в честь бывшего президента Чечни, это даст новый виток развития, и она начнет побеждать. В 100 раз лучше, как надеялся Рамзан Кадыров, "Ахмат" не заиграл. Не помогло даже приглашение Олега Кононова, который построил "Краснодар". Белорусский специалист не проработал и до зимы, теперь грозненцев возглавляет Михаил Галактионов, у которого нет опыта работы главным тренером.
Смена тренера помогла, в команде произошла встряска, "Ахмат" обыграл "Ростов" и "Уфу", мог отобрать очки у "Краснодара", который в прошлом туре спасся с 0:2, вырвав победу на последней минуте благодаря голу Жоаозиньо. На данный момент "Ахмат" занимает седьмое место в турнирной таблице.
"Зенит" после ударного старта сезона провалил осеннюю часть, отпустив на значительное расстояние "Локомотив", команда Манчини не забивала в четырёх матчах подряд, после чего разгромила "Тосно", однако началом новой победной серии этот выигрыш не стал. Питерцы закономерно проиграли в Москве набравшему ход "Спартаку" и теперь рискуют отдать красно-белым вторую строчку в турнирной таблице. Выезд в Грозный традиционно является очень сложным для любой команды, три очка "Зениту" не гарантированы.
Интересные факт противостояния:
Команды провели между собой 21 матч: десять побед у "Зенита", шесть – у "Ахмата", пять раз команды играли вничью.
В матче первого круга "Зенит" выиграл на своем поле 4:0, но в прошлом сезоне проиграл своему сопернику обе игры.
"Зенит" не выигрывал на выезде с 24 сентября, когда обыграл "Краснодар" (4 игры).
Ориентировочные составы:
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Сампайо, Семенов, Анхель, Плиев, Роши, Исмаэл, Родолфо, Родригес Лима, Митришев.
"Зенит": Лодыгин, Кузяев, Иванович, Маммана, Кришито, Краневиттер, Паредес, Ерохин, Ригони, Кокорин, Полоз.
Прогноз на матч:
"Зенит" сильнее по составу, но его нельзя назвать явным фаворитом предстоящего матча, в этом сезоне "Ахмат" играл нестабильно, но у него есть одна особенность – собираться на матчи против лидеров и давать им бой, особенно на своем поле, хотя грозненцы обыгрывали "Зенит" и в Санкт-Петербурге.
Букмекеры предлагают на победу "Зенита" коэффициент 2.00, на ничью – 3.30, на "Ахмат" – 4.30.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12