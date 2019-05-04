"Зенит" в пятый раз стал чемпионом России

1 Теги зенит санкт-петербург

"Зенит" в пятый раз стал чемпионом России

Сегодня, 4 мая, петербургский "Зенит" набрал 58 очков и стал чемпионом России.

"Зенит" заранее оформил чемпионство, так как сыграл вничью с "Ахматом" в Грозном (1:1), а тульский "Арсенал" дома обыграл "Локомотив" (2:0). Теперь москвичи не смогут догнать петербуржцев. 

Этот титул стал для "Зенита" шестым в истории (первый - в 1984 году, дальше - в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах).

К победе команду привел 43-летний российский специалист Сергей Семак, который возглавил клуб летом 2018 года.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Очень обидно,что мешки берут трофеи,а команды с красивой атакующей игрой,типа Краснодара и Цска остаются ни с чем.

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