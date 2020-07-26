"Зенит" в скором времени продлит контракт с Жирковым

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"Зенит" в скором времени продлит контракт с Жирковым

Защитник "Зенита" Юрий Жирков может продлить контракт с петербургским клубом. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Нынешнее соглашение футболиста истекло. "Зенит", вероятно, продлит контракт с 36-летним игроком еще на сезон.

В этом розыгрыше на счету Жиркова три гола и шесть ассистов в 28 играх. В "Зените" футболист играет с 2016 года.

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