"Зенит" в снежную пургу обыгрывает на выезде "Уфу"
Питерский "Зенит", в рамках 24-го тура российской Премьер-Лиги, гостил в Уфе, которая после зимней паузы еще не проигрывала. В свою очередь команда Роберто Манчини отыграла в чемпионате два "сухих" матча, после чего потеряла место в первой тройке. Встреча ожидалась весьма упорной, однако сложные погодные условия наложили свой опечаток на действия игроков.
На момент начала матча над "Нефтяником" мела плотная метель. И командам понадобилось время, чтобы привыкнуть к скользкому газону. Правда, уже в дебюте поединка одна из ошибок едва не стоила "Зениту" пропущенного мяча. После розыгрыша углового со стороны хозяев поля Обляков оказался слева от вратарской в полном одиночестве. Тут же Иван выстрелил в створ, но Лунев чудом отбил мяч.
Гости лишь после четверти часа игры впервые оказались у владений Беленова. Заработав стандарт слева от штрафной, Паредес подал, Дриусси выиграл верховую борьбу, и мяч попал к Ивановичу. Защитнику "Зенита" с близкого расстояния отправить мяч в дальний угол – 0:1.
На фоне успеха питерцы снова пошли искать счастье к воротам Беленова и вскоре, после ошибки защитника "Уфы", смогли удвоить преимущество. К несчастью для "нефтяников" Неделчару срезал мяч в собственные ворота после навеса от Паредеса – 0:2.
Легко добившись уверенного преимущества, команда Роберто Манчини ушла в глубокую защиту. По таким погодным условиям разрушать было куда легче, нежели созидать. Честно говоря, у подопечных Сергея Семака ничего не получалось в атаке до перерыва. А вот "Зенит" мог забить и третий гол. Редкий стандарт заработали питерцы, Паредес навесил и Заболотный с нескольких метров пробивал головой в цель, но не попал в ворота.
Вторую половину матча хозяева начала куда активнее. И к исходу часа игры смогли пробить Лунева. Однако сначала был у уфимцев момент, который тянул на назначение пенальти. Живоглядов выполнил навес от правого фланга к вратарской "Зенита", с которым не смог толком справиться Лунев. Отбил вратарь сферу прямо перед собой, после чего подхватил ее Стоцкий, а голкипер "сине-бело-голубых" захватил игрока рукой. Арбитр предпочел не заметить нарушения правил.
Правда уже через несколько минут "Уфа" забила. Обляков забросил мяч в штрафную, Пауревич первым касание пробил по воротам, но угодил в Ивановича. Повторный удар Ивана с разворота принес успех "нефтяникам" – 1:2.
Гол воодушевил хозяев поля, которые устроили в дальнейшем навал на ворота питерцев. Создать явные моменты для взятия ворот команда Сергея Семака не смогла, однако защитники "Зенита" чувствовали постоянное напряжение у своих ворот. Но подав ряд штрафных и угловых "Уфа" в итоге смирилась с поражением.
Таким образом, команда Роберто Манчини одержала тяжелейшую победу, прервав четырехматчевую безвыигрышную серию. "Зенит" по-прежнему не знает горечи поражения в противостоянии с "Уфой".
"Уфа" – "Зенит" – 1:2
Голы: Иванович, 17 – 0:1. Неделчару, 21, в свои ворота – 0:2. Пауревич, 63 – 1:2.
"Уфа": Беленов, Живоглядов, Неделчару, Табидзе (Игбун, 72), Никитин, Йокич, Пауревич, Салатич, Стоцкий, Обляков (Аликин, 83), Сысуев (Карп, 46).
"Зенит": Лунев, Смольников (Скроботов, 90), Мевля, Иванович, Кришито, Ерохин, Краневиттер, Жирков (Каккоев, 81), Паредес, Дриусси (Ригони, 75), Заболотный.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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