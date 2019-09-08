"Зенит" в товарищеском матче обыграл "Сочи"
"Зенит" обыграл "Сочи" (2:1) в товарищеском матче.
В составе хозяев матча отметились Алексей Сутормин и Максим Бачинский.
"Зенит" - "Сочи" - 2:1 (2:1)
Голы: Сутормин, 3 - 1:0, Бачинский, 22 - 2:0, Бурмистров, 37 - 2:1.
"Зенит": Васютин (Кержаков, 46), Смольников, Осорио, Маммана, Ракицкий (Жилов, 68), Шатов (Капленко, 68), Кузяев (Симутенков, 85), Краневиттер, Сутормин, Дриусси (Иванов, 68), Бачинский (Воробьев, 68).
"Сочи": Фролов (Н.Заболотный, 46), Цаллагов (Заика, 78), Юрганов, Миладинович, Набиуллин (Шакуро, 57), Маргасов (Боковой, 78), Мостовой, Бурмистров (Тепляков, 78), А.Заболотный, Полоз (Померко, 57), Нобоа (Колдунов, 78).
А еще: Летний новичок "Бенфики" не поможет команде в матче с "Зенитом"| http://soccernews.ru
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